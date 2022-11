Federalberghi Salerno su maltempo | “Subito aiuti alle imprese”

(Di domenica 20 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo vicinipopolazioni edel Cilento colpite dalla terribile alluvione di queste ore ed attiveremo immediatamente una ricognizione dei danni arrecatistrutture ricettive poste nell’area interessata dall’evento calamitoso, con un focus specifico su Castellabate e Agropoli”. Lo ha dichiarato stamani il presidente di, Antonio Ilardi. “Acquisiti i dati, richiederemo al Governo e alla Regione Campania, in piena collaborazione con le amministrazioni locali competenti, le conseguenti misure di sostegnoaziende che prevedano il ristoro dei danni subiti ed il differimento delle scadenze fiscali e tributarie nelle aree alluvionate, necessario, quest’ultimo, a non privare le ...

