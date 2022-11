Famiglia | Paita | ' rispetto per credenti ma bonus Lega in Stato laico inopportuno'

(Di domenica 20 novembre 2022) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Con tutto ilper ie per chi sceglie di unirsi con una cerimonia religiosa, siamo uno: ilproposto dalladi 20.000 euro per chi si sposa in Chiesa è, per essere gentili, quanto meno”. Così su Twitter Raffaella, capogruppo di Azione-Italia viva al Senato.

Il Sannio Quotidiano

