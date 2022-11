Famiglia | Furgiuele Lega | ' proporremo allargamento bonus per tutti i matrimoni' **

(Di domenica 20 novembre 2022) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “La proposta di legge a mia prima firma, volta a incentivare il settore del wedding, che per questioni di oneri prevedeva undestinato ai solireligiosi, durante il dibattito parlamentare sarà naturalmente allargata a, indipendentemente che vengano celebrati in chiesa oppure no”. Lo annuncia il vicecapogruppo della, Domenico, primo firmatario della proposta di legge in questione.

La Lega, con Massimiliano Romeo, chiede 'disposizioni per la tutela della famiglia e della vita ... Il deputato leghista Domenico Furgiuele, invece, vorrebbe 'interventi per favorire l'accesso al matrimonio'. Un bonus fino a 20mila euro ripartito in cinque quote annuali, da corrispondere attraverso le detrazioni delle spese sostenute e documentate nella dichiarazione dei redditi, per chi decide di contrarre matrimonio. Roma, 20 nov. "Prima il dialetto veneto obbligatorio nelle scuole, poi il bonus matrimonio -20mila euro solo se ti sposi in chiesa e sei cittadino da 10 anni (costo 16 milioni a spese dei contribuenti)..."