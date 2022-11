(Di domenica 20 novembre 2022) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Ilnon fa parte della manovra, fa parte di unadi legge che ha presentato un. Non credo che sia mai passato in mente a palazzo Chigi di dare un premio a chi si sposa in chiesa piuttosto a chi si sposa in Comune". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido, ospite di 'Zona bianca' su Retequattro.

Il Sannio Quotidiano

Il 18 ottobre resterà un giorno fondamentale nella vita della mia. Non è la prima volta che i miei genitori vengono assolti o "archiviati". Era già accaduto ... Ad esempio Guido, ...Già in litee Calderoli Riforma subito. No, dopo. Che cosa dirà Giorgia Meloni Pdl della ...L'opposizione del Pd blocca l'inizio della legislatura La Lega vuole il ministero dellaLa ... **Famiglia: Crosetto, ‘bonus nozze solo proposta di un deputato’** Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Il bonus nozze non fa parte della manovra, fa parte di una proposta di legge che ha presentato un deputato. Non credo che sia mai passato in mente a palazzo Chigi di dare.Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato, oggi, a Bruxelles, al Consiglio Europeo Affari Esteri in formato Difesa e ad una serie di incontri e riunioni in ambito UE. Il Ministro, dopo av ...