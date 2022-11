(Di domenica 20 novembre 2022) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "no ildiperché non sanno cos'è la povertà sociale ma trovano i soldi per regalare 20.000 euro a chi si sposa in chiesa. È ilal potere quello della destra che se frega della povertà e pensa di dissipare risorse pubbliche ignorando che oggi molte coppie vivono a casa con i genitori perché non hannoe risorse per vivere da soli. Quella proposta dalla legga inoltre è assolutamente incostituzionale". Lo afferma il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Verdi e Sinistra.

La Ragione

Una mattina speciale in Confindustria Cuneo , con gli studenti degli Istituti Superiori "", "Ego Bianchi", "Virginio - Donadio" ospiti in Sala Ferrero in occasione dell'evento ...di...Una mattina speciale in Confindustria Cuneo, con gli studenti degli Istituti Superiori "", "Ego Bianchi", "Virginio - Donadio" ospiti in Sala Ferrero in occasione dell'evento ...di... Famiglia: Bonelli, 'cinismo da chi contrasta reddito cittadinanza e propone bonus' - La Ragione Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Contrastano il reddito di cittadinanza perché non sanno cos’è la povertà sociale ma trovano i soldi per regalare 20.000 euro a chi si sposa in chiesa. È il cinismo al pote ...Il padre siriano e la sua famiglia a bordo dell’Ocean Viking: «Ho già speso 70 mila dollari. I trafficanti hanno puntato i kalashnikov contro la testa di mia moglie e di mia figlia e qualcun altro spa ...