Fa comodo attribuire all’invasione dell’Ucraina tutti i mali dei Paesi Nato Ma stiamo attenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) L’esplosione sotterranea nel gasdotto Nord Stream è stata provocata da un sabotaggio, queste le conclusioni dell’indagine condotta dalle autorità svedesi. In altre parole, qualcuno l’ha fatto apposta. Il missile atterrato in Polonia questa settimana proveniva dall’Ucraina, possibilmente era stato lanciato dalla contraerea, rimane però il fatto che qualcuno in Ucraina l’ho abbia fatto senza dire nulla al resto del mondo, lasciando che pensasse che provenisse da Mosca. La propaganda è l’anima della guerra, specialmente quando si vuole tirare dentro al conflitto alleati potenti, con grossi muscoli militari. Churchill tentò ini modi di convincere gli americani ad entrare in guerra al fianco degli alleati, ma ci volle Pearl Harbour per riuscirci. Tra le tante storie di dietrologia c’è quella che sostiene che la Casa Bianca possedeva l’intelligence relativa ...