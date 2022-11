F1 | Toto Wolff | “Una gara che riassume la nostra stagione Non siamo contenti | ma pensiamo già al 2023”

(Di domenica 20 novembre 2022)lo aveva preannunciato che oggi sarebbe stata una domenica differente rispetto a quanto visto ad Interlagos. La pista di Yas Marina, descritta come “poco amica” per le Mercedes, oggi nel corso del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, si è ampiamente confermata. George Russell non è andato oltre la quinta posizione finale ad oltre mezzo minuto da Max Verstappen, mentre Lewis Hamilton è stato addirittura costretto al ritiro per un problema sulla sua W13. Il commento del team principal di origine austriaca è laconico al termine della. “Oggi non andavamo proprio, era chiaro. Inoltre abbiamo commesso tutti gli errori possibili sullavettura. In pista eravamo chiaramente la terza forza con un pilota in difficoltà con le gomme e l’altro in ...

Prosegue: ' I risultati delle simulazioni sono stati confermati, in rettilineo perdiamo sei decimi, una situazione difficile da risolvere per noi. Spero che in gara potremo contare su una macchina che ...La terza fila conquistata dalla Mercedes ad Abu Dhabi non piace affatto a, che si aspettava ben altro: "Non abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo fatto un passo indietro, al contrario della Ferrari. Abbiamo optato per un concetto ad alta deportanza per avere ...Mick Schumacher si è detto felice che il capo della Mercedes Formula 1, Toto Wolff, sia interessato a ingaggiarlo come pilota di riserva della squadra per il 2023.Toto Wolff ieri dopo le qualifiche di Abu Dhabo ha parlato di '...una giornata da buttare nel gabinetto' con Hamilton e Russell in terza fila staccati dalle Red B ull. La squadra di Brackley, però, ha ...