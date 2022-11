F1 | Mattia Binotto si sfoga | “Nessuno aveva mai promesso il Mondiale Non eravamo pronti”

(Di domenica 20 novembre 2022) La Ferrari ha concluso la propria avventura nel2022 di F1 ed è arrivato il secondo posto in entrambe le graduatorie (piloti e costruttori), grazie ai riscontri dell’ultimo GP ad Abu Dhabi. La vittoria è andata all’olandese Max Verstappen, su Red Bull, dominatore assoluto dell’annata con i suoi 15 centri. Alle sue spalle hanno terminato il ferrarista Charles Leclerc e l’altro alfiere di Milton Keynes, Sergio Perez. Nella top-5 troviamo anche lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) e il britannico George Russell (Mercedes). Ritiro, invece, per Lewis Hamilton (Mercedes). La scuderia di Maranello ha ottenuto la piazza d’onore ed è il momento di tirare le somme di un campionato in cui c’è stata una chiara competitività, ma nello stesso tempo non è arrivato il successo iridato tanto aspettato. A mettere i punti sulle i è stato...

