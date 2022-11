F1 | Lando Norris | “Non potevo fare meglio quest’anno Ci sono stati tanti momenti che mi rendono felice”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022)ha espresso la propria sensazione alla stampa al termine del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il britannico ha concluso al sesto posto, abile a concludere davanti ad Esteban Ocon (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin). Il francese ed il canadese sidovuti arrendere al britannico che ha concluso al settimo posto la classifica piloti con 121 punti all’attivo. Buona prestazione per il nativo di Bristol, il primo alle spalle di Red Bull, Ferrari e Mercedes. Il futuro compagno di box dell’australiano Oscar Piastri ha affermato ai microfoni della massima formula: “Con un giro in più credo che Estenban Ocon mi avrebbe passato,stato contento di come è andata questa gara conclusiva. Non...