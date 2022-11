F1 | GP Abu Dhabi 2022 replica gara in chiaro su TV8 | orario | canale e come vederla

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) Il GP di Abua Yas Marina di F1 sarà visibile ininsu TV8. Di seguito allora ecco tutte le informazioni suvedere la differita della ventiduesima e ultimastagionale. Sul circuito emiratino si corre al tramonto, per il fusoin Italia sarà ora di pranzo inoltrata. Per chi non dovesse riuscire a seguire in diretta la, nessuna paura: TV8 trasmetterà la consueta. La diretta in pay inizierà alle ore 14 di domenica 20 novembre e alle ore 18 sarà tutto pronto per assistere alla differita sul8 del telecomando. La diretta testuale, invece,di consueto sarà disponibile su ...