F1 GP Abu Dhabi 2022 | Leclerc | “Grande passo avanti rispetto all’anno scorso”

(Di domenica 20 novembre 2022) Charlesha parlato al termine del GP di Abu, in cui ha centrato una seconda posizione che gli è valsa il titolo di vice-campione del mondo: “Ho dato il 110% dall’inizio alla fine. Abbiamo fatto una gara perfetta, più di così non potevamo fare. Sapevo che l’unico modo per battere Perez era adottare una strategia diversa e siamo riusciti a portarla a termine“. Il monegasco della Ferrari ha poi aggiunto: “Mi auguro di salire un gradino più in alto il prossimo anno, ma visto dove eravamo l’annoabbiamo fatto un enorme. Dobbiamo ancora recuperare un po’ di terreno, ma ci siamo“. SportFace.