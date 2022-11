F1 | Federica Masolin si commuove durante l’intervista a Vettel VIDEO

(Di domenica 20 novembre 2022) Momento di tenerezza su Sky Sport questo pomeriggio pochi minuti dopo la fine del Gran Premio di Abu Dhabi che, oltre a chiudere la stagione di F1, ha chiuso anche la carriera nel Circus di Sebastian. Propriocon il quattro volte campione tedesco, la giornalista Sky che conduce i pre e post gara,, si è commossa ed emozionata nel salutare Seb per l’ultima volta e non è riuscita a trattenere le lacrime. In alto ecco il. SportFace.

Dopo la bandiera a scacchi del GP di Abu Dhabi che potrebbe essere l'ultima sua gara in Formula 1 per Mick Schumacher arriva un'ultima umiliazione con il team Haas che lo riprende in radio vietandogli ...La stagione di Formula 1 si conclude tra le lacrime. L'addio di Sebastian Vettel, che ha deciso di appendere il volante al chiodo, ha emozionato milioni di appassionati, ma anche gli addetti ai lavori ...