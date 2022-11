F1 | Charles Leclerc | “Il secondo posto era il meglio possibile per noi Lavoreremo per vincere il Mondiale nel 2023”

(Di domenica 20 novembre 2022) La degna conclusione. Il GP di Abu Dhabi hafine al2022 di F1, un campionato dominato dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) che ha vinto anche l’ultima prova sul tracciato di Yas Marina, a precedere la Ferrari del monegascoe del messicano Sergio Perez. In quarta e quinta posizione ha terminato lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) e il britannico George Russell (Mercedes), ritiro invece per l’altro alfiere della scuderia di Brackley, Lewis Hamilton. Per l’asso nativo di Stevenage, dunque, primo anno nel Circus senza una gara vinta. Con questi risultati,e la Ferrari ottengono le piazze d’onore nelle due graduatorie piloti e costruttori: “Ho dato il 110% dal primo all’ultimo giro, una gara perfetta. L’unico modo per arrivare davanti a Perez era quello di ...

Finale di stagione felice per Max Verstappen , vittorioso nell'ultima prova del campionato ad Abu Dhabi . Dietro di lui lotta a distanza tra Leclerc e Perez, con Leclerc che riesce a stringere i denti con una sosta in meno e strappare il 2° posto, sia in gara che nel campionato, così come la Ferrari che finisce nella piazza d'Onore nel ...CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2022 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2022