Esordio al Mondiale rovinato | Ecuador “forzato” a rinunciare a Castillo

(Di domenica 20 novembre 2022) Il giorno delè arrivato. Alle 17.00 di questo pomeriggio andrà in scena la partita inaugurale che vedrà scontrarsi il Qatar (nazionale ospitante del torneo) ed. Non sono molti i nomi che spiccano nelle rispettive nazionali, tuttavia la Tricolor dovrà fare a meno di una pedina importante. Il Ct Alfaro ha deciso di non convocare Byron, a causa delle polemiche inerenti alla sua presunta nazionalità colombiana.Dietro alla scelta del commissario tecnico si celerebbe una vicenda risalente al Maggio 2021, quando la federazione del Cile emanò una denuncia con lo scopo di eliminare l’dalla competizione, dal momento che aveva schierato un giocatore nato in Colombia. L’allenatore ha preferito non ...

Sky Sport

"Infine, essendo mancato il tempo per prepararlo sarà undove la differenza la faranno i ... L'della squadra di Scaloni è previsto martedì 22 contro l'Arabia Saudita. Argentina Messi (...L'Uruguay dovrà fare a meno di un big per il suo debutto aldi Qatar 2022: ecco quando tornerà L'Uruguay dovrà fare a meno, nell'a Qatar 2022 con la Corea del Sud, di Ronald Araujo, difensore del Barcellona che ha rimediato un infortunio all'... Tutti i primi gol nelle edizioni del Mondiali: chi sarà il prossimo Il countdown per i primi Mondiali di calcio invernali della storia è quasi finito: oggi alle 17 a spalancare le porte saranno Qatar ed Ecuador, ma verso le 15.40 lo stadio Al Bayt sarà protagonista de ...La probabile vincitrice del Mondiale in Qatar del 2022 potrebbe essere nascosta in questo incredibile segreto.