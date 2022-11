(Di domenica 20 novembre 2022) Edizione aggiornata de "Il mostro" (Piemme): "L’umiliazione di non aver fatto nulla ed essere additato come colpevole e perciòin nome del giustizialismo ha un sapore strano"

L'HuffPost

Ilha rappresentato una perfetta azione di distrazione dell'attenzione, tesa a mostrare ... Italia Pedofilia e Chiesa, la Cei hadall'indagine diocesi con preti sotto processo Federica ...Don Ugolini, avete sbagliato qualcosa dal primosulla questione degli abusi Ci siamo ... Nessuno deve sentirsi, straniero. E dunque Il percorso deve avvenire con pazienza dal ... "Escluso da un convegno nella mia città, criminale per sentito dire". Estratto dal libro di Matteo Renzi Edizione aggiornata de "Il mostro" (Piemme): "L’umiliazione di non aver fatto nulla ed essere additato come colpevole e perciò escluso in nome ...COSENZA – Grande successo, stamattina, per il convegno della alt strat 2.0. Molto significativo ... al fine di limitare od escludere i danni a cose, persone e animali, derivanti dalle calamità ...