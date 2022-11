(Di domenica 20 novembre 2022) Una bufera disi sta abbattendo in queste oreparte occidentale dello Stato di New. I meteorologi citati dalla Cnn parlano di «». In alcune zone, si sono già depositati oltre due metri dinelle strade, sui tetti delle case e sulle auto parcheggiate. Due persone sono morte per arresto cardiaco in seguito allo sforzo per spalare lacumulata. Le aree più colpite sono quelle della città di Buffalo, nei pressi del lago Erie e del lago Ontario, lungo il confine con il Canada. Il grande freddo è arrivato solo nelle ultime ore, dopo un autunno che finora è stato insolitamente caldo, e sta già mostrando i suoi effetti. A pochi giorni dalle vacanze per il giorno del ringraziamento, infatti, i trasporti nello Stato federato sono ...

