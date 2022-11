Ecuador | Valencia | 'Non c'era modo migliore di iniziare questi Mondiali'

19.02 Mondiali:regola Qatar 2 - 0 L'supera 2 - 0 il Qatar nella gara che ha aperto i 22.mi Mondiali. Decide una doppietta di(16',31'). Prima del fischio d'inizio di Orsato,si è svolta la cerimonia inaugurale allo ...Il Var ha invece impiegato soltanto tre minuti per prendersi la scena: l'è andato in gol con Ennerdopo un'uscita a vuoto del portiere Saad Al Sheeb , tra l'esultanza degli ...Al via i Mondiali 2022. Ad alzare il sipario sul torneo, alle 17 (ore italiane) di domenica 20 novembre, la sfida tra i padroni di casa del Qatar, al loro esordio assoluto… Leggi ...Un esordio senza appello per il Qatar: nella partita inaugurale dei mondiali di calcio la nazionale del Paese organizzatore è stata sconfitta ...