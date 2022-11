Ecuador | la gioia di Valencia | «Non c’era momento migliore di iniziare i Mondiali»

2022 - 11 - 20 17:21:28 Gol16': Enner Valencia, dopo lastrozzata dal Var, porta in vantaggio i sudamericani con un tiro piazzato dagli undici metri. Per il Qatar adesso si fa dura. ...Una doppietta di Enner Valencia decide la gara inaugurale dei Mondiali di Qatar 2022, con l'che si impone 2 - 0 sui padroni di casa nella prima sfida del gruppo A. La nazionale ... Ma la...Un esordio senza appello per il Qatar: nella partita inaugurale dei mondiali di calcio la nazionale del Paese organizzatore è stata sconfitta ...Auguro a tutte le squadre di giocare un calcio magnifico, di vivere n tempo pieno di gioia ed emozioni ... Qatar 2022, cerimonia d’apertura e Qatar-Ecuador danno il via al Mondiale - 20/11/2022 Serie ...