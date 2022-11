Ecuador | Alfaro | «Siamo la squadra più giovane del torneo e l’importante era vincere Valencia? Ecco come sta»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 novembre 2022) Il Ct dell’, Gustavo, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria all’esordio contro il Qatar ai Mondiali Il Ct dell’, Gustavo, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria all’esordio contro il Qatar ai Mondiali. Le sue dichiarazioni: «Vittoria di oggi? Era importante per noila prima gara. Di solito c’è pressione e tensione mastati bravi.lapiùdele alcune cose andranno migliorate.? Giocherà contro l’Olanda». L'articolo proviene da Calcio News 24.