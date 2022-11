(Di domenica 20 novembre 2022) Mettiamola così: l'vista a Vienna molto probabilmente non avrebbe vinto il Mondiale, ecco. Quindi forse è ora di lasciarsi alle spalle i rimpianti per ciò che è stato ieri (il famoso ko con la ...

La Gazzetta dello Sport

Mettiamola così: l'vista a Vienna molto probabilmente non avrebbe vinto il Mondiale, ecco. Quindi forse è ora di lasciarsi alle spalle i rimpianti per ciò che è stato ieri (il famoso ko con la Macedonia del Nord) ...È successo prima al Brasile nel 1994, poi all'nel 2006 e infine alla Germania nel 2014. In ... La sua figurina è sempre più, lui è triste e si siede spesso in panchina con l'aria ... È un'Italia sbiadita: l'Austria si diverte e vince 2-0, Gigio evita il tracollo L’asso brasiliano è rimasto tra i più amati sia a Roma che a Genova: fece incetta di successi sfoggiando un lignaggio tecnico superiore ...I Graffi di Damato Proprio nei giorni in cui potrebbe festeggiare, insieme con gli ucraini così tanto aiutati, la ritirata dei russi da Kherson, l’Europa è investita dalla crisi scoppiata nei rapporti ...