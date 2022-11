E poi c' è un amico che | le clamorose parole di Salvini su Piantedosi

(Di domenica 20 novembre 2022) Un Matteoa tutto campo, quello che parla al congresso provinciale della Lega a Bergamo. E il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, spinto dai sondaggi che danno il Carroccio in risalita, fissa obiettivi ambiziosissimi per il futuro. "Siamo entrati nel Governo Draghi come primo partito e siamo usciti con qualche difficoltà, ma il mio obiettivo non è recuperare qualche punto percentuale come stiamo facendo. L'obiettivo, alla fine di questi cinque anni è arrivare con un'Italia più forte, l'autonomia realizzata e con la Lega non cresciuta nei sondaggi, ma che torna a essere quello che merita di essere: semplicemente il primo partito di questo Paese", sottolinea. Dunque, ha aggiunto: "Partendo da un risultato elettorale poco brillante la Lega ha l'onore e l'onore di gestire il ministero delle Infrastrutture, dell'Economia, della scuola e della disabilità". ...

ilgazzettino.it

Soffre molto il freddo, è un po' timido all'inizio masa essere un grandee un ottimo compagno di giochi. Una cosa sola non deve più mancargli: una valanga di coccole che gli faccia ...la pensione e il lavoro in campagna. Lascia la moglie Rosaria e due figli, Demis e Andrea. "di tante corse insieme. Ciao Vitangelo", scrive sui social Sergio. Una Spoon River per non ... Emanuele morto in moto a 18 anni, parla Andrea, il miglior amico: «Ho avvisato io suo papà» Per la prima volta sarà un italiano a guidare l’Ituc, la confederazione sindacale internazionale. Visentini ha vinto al V Congresso di Melbourne in Australia con il 72% dei voti contro il turco Kemal ...Era stato ricoverato per una grave ipotermia ed è morto nella notte alle 4 al policlinico di Chieti Roberto Testa , uno dei due escursionisti soccorsi ieri sera ...