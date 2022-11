E’ morto Nico Fidenco | il cantautore del granello di sabbia Aveva 89 anni

(Di domenica 20 novembre 2022) "Legata a undi" del 1961, pur essendo stata rifiutata a Sanremo, fu il primo 45 giri a superare in Italia il milione di copie vendute e toccare il milione e mezzo e rimase per 14 settimane in vetta alla hit parade L'articolo proviene da Firenze Post.

Fidenco èall'età di 89 anni: il cantautore, principalmente conosciuto per le sue canzoni degli anni '60, tornò alla ribalta tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 come voce ...L'Italia piangeFidenco . L'artista èquesta notte a Roma, all'età di 89 anni . La triste notizia è stata confermata dalla moglie Annamaria e dalla figlia Guendalina, le cause non sono state rese note. Il ..."Legata a un granello di sabbia" del 1961, pur essendo stata rifiutata a Sanremo, fu il primo 45 giri a superare in Italia il milione di copie vendute e toccare il milione e mezzo e rimase per 14 sett ...Nico Fidenco si è spento a Roma: il cantautore era principalmente noto per aver prestato la voce alle sigle dei cartoni animati giapponesi degli anni ottanta. Nico Fidenco è morto all'età di 89 anni: ...