È morto Gianni Bisiach | inventò la divulgazione storica in Tv

(Di domenica 20 novembre 2022) AGI - È, volto storico della Rai. "Sono profondamente rattristato", ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. È stato, ha aggiunto, "uno dei protagonisti della storia del giornalismo italiano del secondo Novecento che ha dato molto alla Rai e più in generale alla televisione nazionale. Ero legato a lui da sincera amicizia in un rapporto personale al quale devo molto. Esprimo sincero cordoglio a nome mio e del governo per questo grave lutto che colpisce il mondo della cultura". A Corleone nel 1962 per raccontare la mafia in una delle prime inchieste televisive sul fenomeno; a tu per tu nel 1960 con Jese Owens, l'uomo che alle Olimpiadi del 1936 e vinse quattro medaglie d'oro e rovinò i piani propagandistici di Adolf Hitler; con Eduardo De Filippo, ospite della trasmissione "Radio anch`io `80", e ...

