“E i soldi?” Qatar 2022 | rissa allo stadio | chi fa impazzire gli emiri | Video

(Di domenica 20 novembre 2022) Alla vigilia della partita di esordio del Mondiale diun tweet di un giornalista britannico-bahreinita aveva alimentato una teoria del complotto sui padroni di casa, che avrebbero “comprato” la vittoria contro l'Ecuador. Il campo ha detto tutt'altro, con i sudamericani che hanno completamente dominato e asfaltato il: fin dai primi minuti è stato chiaro che non ci sarebbe stata partita. E infatti l'Ecuador l'ha messa in ghiaccio già nel primo tempo, concluso comodamente sul 2-0. Troppa la differenza tecnica con i padroni di casa, con i tifosi che hanno manifestato la propria delusione: evidentemente si aspettavano qualcosa di meglio dalla partita d'esordio del Mondiale. Sugli spalti si è verificato qualche momento di tensione a causa di un tifoso dell'Ecuador che ha goliardicamente provocato gli...

...di aver sbagliato a investire una valanga dipubblici per accaparrarsi il diritto a trasmettere un Mondiale di calcio senza Italia e, cosa ben peggiore, organizzato da un Paese come il......tensione all'Al - Khor Stadium in occasione di- Ecuador, gara inaugurale del Mondiale di calcio. Un tifoso dell'Ecuador, dopo il gol annullato ad Enner Valencia, ha simulato il gesto dei,...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Poche parole ma dal grande impatto, visto che Swanson è proprio nel Paese finito nella bufera per la posizione sulla comunità Lgbtq+: "Sono qui in Qatar e sono gay". (DAZN) "Sono qui in Qatar e sono ...