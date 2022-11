E’ bufera al GFVip | un video inchioda il concorrente che bestemmia | il video sparisce e viene ripubblicato modificato

(Di domenica 20 novembre 2022) E’al Grande Fratello Vip. Spunta un nuovo caso die ancora una volta la regia mette la sua mano per evitare il peggio e creare problemi alincriminato. Peccato però che come sempre tuttodopo e un ex partecipante posta iloriginale sui social, scatenando il caos. Grande Fratello L'articolo proda KontroKultura.

La mamma di Micol Incorvaia nella, cosa è successo Ad intervenire è stata anche la mamma di ...'Per gratificare una donna non c'è bisogno di denigrarne un'altra' Dovrebbe dirlo alla mamma #...Lite al, poi la minaccia Chi segue ilsa che quest'anno tra i concorrenti ci sono il giornalista Attilio Romita e Luca Salatino . Tra i due pare che non scorra buon sangue, in quanto di ...Niente da fare, questa edizione del GF Vip non accenna a trovare un momento di serenità. Se la stagione è partita nella bufera, avvolta dai vari casi mediatici che hanno fatto discutere per settimane ...Delia Duran massacrata dai social: l'attacco a Soleil Sorge non passa inosservato, è di nuovo guerra tra le due primedonne.