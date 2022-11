Donald Trump è di nuovo visibile su Twitter | ma lui per ora non ne vuole sapere

(Di domenica 20 novembre 2022) Dopo quasi due anni di sospensione l’account diè stato ripristinato. Lo ha deciso Elon Musk, che venerdì ha pubblicato un sondaggio sul proprio account in cui chiedeva agli utenti se secondo loro l’account dovesse essere ripristinato. Al sondaggio hanno risposto circa 15 milioni di utenti e più della metà ha votato sì, dunque Musk ha fatto riattivare l’account diera stato bloccato dae altri social network dopo l’assalto al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021 compiuto da molti dei suoi sostenitori. In quel periodonon era ancora di proprietà di Musk e i dirigenti avevano spiegato cheaveva violato le regole del social network, soprattutto quelle che impediscono di incitare alla violenza. Il sondaggio per ...

Nonostante la riapertura del profilo decisa nella notte da Elon Musk, l'ex presidente degli Stati Uniti,, non 'vede nessuna ragione' per riprendere l'attività sulla piattaforma Twitter. 'Non vedo la possibilità' di un ritorno, 'perché non ne vedo nessuna ragione', ha dettorispondendo ...Elon Musk ha riammessosu Twitter dopo il referendum lampo di 24 ore tra gli utenti, con oltre 15 milioni di voti, di cui il 52% a favore e il 48% contro. "Il popolo ha parlato.sarà reintrodotto", ha ...Si apre un nuovo capitolo nella saga delle accuse rivolte all'ex presidente Trump di violenza sessuale e diffamazione. Un editorialista della rivista Elle, che ha accusato Donald Trump di averla ...Elon Musk: “Il popolo ha parlato”. Ma l’ex presidente declina. In 24 ore oltre 15 milioni di voti, di cui una leggerissima maggioranza a favore della riammissione dell’ex presidente, bandito ...