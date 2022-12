Domenico Malfeo da Giffoni a Potenza | tre gol sotto gli occhi di Nocerino ex Milan

Leggi su ladenuncia

(Di domenica 20 novembre 2022)classe 2008 diValle Piana (Salerno) con tre gol incanta lo stadio ‘Viviani’ e trascina ildi mister Nicola Tramutola nella roboante vittoria per 5 a 1 contro il Taranto nel campionato giovanissimi nazionali under 15. Gli altri due gol per i giovani leoni rossoblu sono stati realizzati da D’Alessandro e Bilancieri. In tribuna ad osservare la prestazione c’era anche Antonioexe Juventus ed attuale allenatore della primavera del. Supuntò l’avvocato Silvestro Amodio, il talent scout diValle Piana che annovera già grandi nomi nella sua brillante carriera di scopritore di talenti. La Denuncia.