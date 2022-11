La Gazzetta dello Sport

La mano trema mentre con l'asciugamano si copre il colto per asciugarsi il sudore. La stanchezza, i nervi, la rabbia per una partita che sembrava chiusa pochi minuti prima e poi si è riaperta. Un ...Anche Michaelsarebbe dell'Acquario.e Nadal, invece, sono entrambi dei Gemelli. Moltissimi numeri 1 del passato di questo sport sono nati sotto questo segno. Da Borg a Steffi Graf, ... Djokovic, Jordan e quell'incapacità di "lasciar perdere" I tremori e la lotta nel match ininfluente contro Medvedev, la battaglia con Fritz oltre la fatica: Nole come Air non conosce la resa ...Federer and Michael Jordan, who was sitting in the Swiss' courtside box during this first-round match, even exchange a laugh at Marinko Matsoevic's expense. For more on this match and Day 2 of the U.S ...