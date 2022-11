Disinnesco bomba | riaperta l' autostrada A1 e riavviata la circolazione dei treni

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 20 novembre 2022) Per consentire le operazioni didi un residuato bellico trovato nel greto del fiume Paglia, nell'Orvietano, questa mattina l'Italia si è ritrovata per alcune ore divisa in due. Dalle 7 alle 9.30 circa l’Autosole, l’A1, è rimasta chiusa in entrambe le direzioni tra Orte e Valdichiana e in contemporanea è stato bloccata laferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Firenze e su quella “lenta". Sia per le auto che per il traffico ferroviario laè stata, in anticipo rispetto al programma previsto. Intorno all'ordigno, unad'aereo di fabbricazione americana da 500 libbre, era stata creata un'area di sicurezza di 826 metri che ha portato all'evacuazione di circa 2.400 residenti nella zona.