DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2022 LIVE | tra poco la partenza! Ultima gara dell’anno | Leclerc vuole il secondo posto nel Mondiale

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55 Ecco un riepilogo di tutti i set di gomme a disposizione per ciascun pilota: What race sets do the drivers have available to them for the @F1 finale? Look no further…#F1 #AbuGP #Fit4F1 #Formula1 #Pirelli #Pirelli150 pic.twitter.com/eHjoaAMonc — Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 20,13.52 Andiamo a scoprire le possibili strategie in, in base alle simulazioni della Pirelli. C’è grande incertezza tra una e due soste: And these are the possible strategies. Which one do you think the #Fit4F1 drivers will go with for the #AbuGP? #F1 #Formula1 #Pirelli #Pirelli150 @F1 pic.twitter.com/PeE34Hs9dQ — Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 20,13.50 Tante sfide da monitorare nella ...