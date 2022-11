Diretta Austria - Italia 1 - 0 | Schlager in gol al 6' LIVE

(Di domenica 20 novembre 2022) VIENNA () - Si chiude a Vienna l'amaro 2022 dell'di Roberto Mancini , campione d'Europa in carica ma rimasta fuori dai Mondiali in Qatar . E proprio nel giorno in cui la Coppa del Mondo ...

...di Ralf Rangnick (stadio ' Ernst Happel ', ore 20.45): sarà l'ultimo test dell'anno per la Nazionale, reduce dalla vittoria (sempre in amichevole) ottenuta in Albania . Di seguito la- ITALIA 2 - 0 LIVE 6' Schlager, 35' Alaba(3 - 4 - 2 - 1): Lindner; Posch, Lienhart, Wober; Baumgartner, Seiwald, Schlager, Alaba; Adamu, Sabitzer; Arnautovic. CT Rangnick ITALIA (3 - 4 - 3): Donnarumma; Gatti, Bonucci, Acerbi; Di ...All'Ernst Happel Stadion di Vienna Roberto Mancini supererà Marcello Lippi e Cesare Prandelli per numero di panchine con nazionale diventando il terzo c.t. con più presenze dopo Vittorio Pozzo (95) ed ...Nel giorno dell'inaugurazione dei Mondiali 2022 in Qatar, l'Italia di Mancini – grande esclusa dalla kermesse iridata – sfida l'Austria in amichevole. La partita si gioca oggi alle 20:45, diretta TV ...