Dipinti sotto vetro per protezione | Sangiuliano | “I costi dei biglietti al museo saranno più alti”

Il Manifesto

...suburra e soprattutto ( storia dixit) come uno mai disposto a 'farsi passare la moscail naso'... la sua arma migliore che in questo caso non era l'amato pugnale, ma bensì i suoi preziosi, ...Guardando questienormi si viene come catturati da un vortice di colori e di sensazioni e i ... Mi dimentico di tutto ed tiro fuori quel povero e martoriato crocifisso:le ascelle ha ... Paolo Volponi, nelle due stanze dei dipinti corporali Paolo Volponi, nelle due stanze dei dipinti corporali La collezione comprende un totale di 29 opere tra dipinti e sculture, acquistate dalla regina Margherita alle Esposizioni Biennali e Triennali a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Tra gli artisti in ...