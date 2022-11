anteprima24.it

...spettacolo " The show must go on Selvaggia si è presentata regolarmente in postazione al... questo è tutto molto triste ", "Ma caspita, fermarsi almeno il giorno della morte di un tuo, ...Tormentata la sua storia con la Pierelli, che alla fine aveva deciso di volerla al suoanche ... Un concetto che è moltoad Alessandra Pierelli che, proprio in nome del valore dei suoi ... De Caro al fianco di Bonaccini: "Per un Pd senza padroni e senza ipocrisie" "In un momento così difficile vogliamo stare al fianco dei cittadini con azioni concrete". Ad oggi risulta essere l'unica iniziativa di questo genere messa in atto da un municipio e in generale sul ...A determinare il rilancio dell’accoglienza rurale, che nel 2019 aveva conosciuto un vero e proprio tracollo con il 43% in meno di presenze, è la grande capacità delle aziende agrituristiche di ...