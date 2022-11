Dalla Spagna | Ronaldo si è riproposto al Real

(Di domenica 20 novembre 2022) Secondo quanto riportato da Sport inCristianosi è offerto alMadrid per risolvere il suo enorme problema con il...

Cristiano Ronaldo vuole, ancora una volta, il Real Madrid . Secondo quanto riportato da Sport infatti, dopo l'infortunio che costringerà Karim Benzema a saltare tutto il Mondiale, l'asso portoghese si ......maledizione li ha colpiti facendogli spedire rigori in curva o facendoli ammalare a poche ore... Nel 1957 Alfredo Di Stefano si era preso il premio ma la sua(aveva giocato anche per la ...L'entourage del portoghese è a caccia di soluzioni per gennaio e avrebbe proposto ai Blancos di ingaggiarlo fino a giugno ...Cristiano Ronaldo, la voce dalla Spagna. Dopo l’estate travagliata Ronaldo è rimasto al Manchester United, ma con l’intervista rilasciata a Piers Morgan è evidente che a gennaio le strade si separeran ...