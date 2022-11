Dalla Spagna | con l’infortunio di Benzema | Cristiano Ronaldo si è proposto al Real Madrid

(Di domenica 20 novembre 2022)vuole, ancora una volta, il. Secondo quanto riportato da Sport infatti, dopoche costringerà Karima saltare tutto il Mondiale, l’asso portoghese si sarebbe offerto ai Blancos. Il portoghese in uscita dal Manchester United si sarebbeper “soli” sei mesi alla corte di Florentino Perez. Si attende ora una risposta del Presidentissimo che, se vero che non è mai stato un amante dei ritorni, potrebbe fare un’eccezzione per CR7. SportFace.

OA Sport

