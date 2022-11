Dai brogli elettorali in Usa al cosplayer di Van Gogh contro gli ambientalisti | le fake news della settimana

Leggi su open.online

(Di domenica 20 novembre 2022) Come ogni sabato, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei fact-check più interessanti. Negli ultimi sette giorni si è continuato a parlare di vaccini: sia per episodi avvenuti a livello nazionale, come le polemiche scatenate dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, sia per bufale d’oltreoceano che hanno ricamato finte storie attorno al decesso di un bambino di 4 anni, Santino. Si è parlato anche di ambiente, tra finti report e presunte reazioni alle proteste ecologiste delle ultime settimane. Con un accenno alla politica internazionale, dai presuntialle elezioni di metà mandato negli Usa a dichiarazioni mai avvenute nel corso del Forum di Davos. Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua ...