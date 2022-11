Da Twitter – Dichiarazione del Manchester United sulla situazione di Cristiano Ronaldo “Manchester Uni…

Leggi su justcalcio

(Di domenica 20 novembre 2022)del“Questa mattina ilha avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione”. pic..com/RltHzoMhGh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 18 novembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.