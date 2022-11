Da Roma alle Marche | sente la notizia del terremoto e salva la madre 87enne grazie alla webcam

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 novembre 2022) Si è svegliato e, come ogni mattina, ha chiamato la. E oggi lo ha fatto con una preoccupazione in più. Voleva infatti sapere come stava, visto che aveva letto sul cellulare le notizie riguardanti la scossa didi magnitudo 4.3 avvenutaore 6:20 nella Costa Marchigiana Pesarese, avvertita fino a Osimo, il paese in cui vive la sua mamma. E lui, da, preoccupato da quelle scosse che continuavano a susseguirsi senza tregua, ha alzato il telefono con una certa ansia, per farsi rassicurare dvoce della. Ma la donna, contrariamentesue aspettative, non ha risposto. Il collegamentoL’uomo, senza perdere tempo ma in preda a un brutto presentimento, si è allora collegato ...