Curling femminile | l’Italia schianta 10-4 la Scozia e ora inizia a sognare in grande agli Europei!

(Di domenica 20 novembre 2022)ha letteralmente asfaltato lae ora sogna inEuropei 2022 di. Le azzurre sono state superlative sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) e hanno annichilito una delle favorite della vigilia, anche se presentatasi a questa rassegna continentale con una formazione differente rispetto a quella che lo scorso anno vinse Olimpiadi ed Europei (è assente la fuoriclasse Eve Muirhead). Le nostre portacolori hanno così infilato la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta ieri pomeriggio contro la Turchia e hanno tutte le carte in regola per ambire non soltanto alla qualificazione ai prossimi Mondiali (riservata alle migliori sette classificate) ma anche all’accesso alle semifinali (a cui verranno ammesse le prime quattro del round robin a dieci ...

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI LEVI ALLE 10.15 E 13.15 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA - SCOZIADIDALLE 9.00Ali pass messi in palio per i Mondiali sono sette. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia - Scozia, match valido per la terza giornata degli Europei di2022, cronaca in ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-LETTONIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.00 09:41 ARRIVA LA GIOCATA DI COSTANTI ...Oggi, domenica 20 novembre, proseguiranno all’Östersund Arena di Östersund, in Svezia, gli Europei 2022 di curling, giunti alla 47ma edizione: si continuerà con il torneo femminile, e l’Italia giocher ...