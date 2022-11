Curling | Europei maschili 2022 | l’Italia travolge la Danimarca 8-2 e vola a punteggio pieno

(Di domenica 20 novembre 2022) Autoritaria, in controllo, vincente.maschile delconferma quanto di buono fatto vedere sabato econ tre vittorie su tre nel girone degli. L’ultima nazionale a farne le spese è lache sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) perde 8-2 e subisce la terza sconfitta. Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Oro)no subito sul 2-0 al primo end. Laaccorcia subito le distanze, ma gli azzurri allungano con tre punti nel terzo periodo. Lo scossone definitivo arriva sul quinto end: mano rubata e altri tre punti a referto. Non basta il punto danese nel settimo, il tabellino recita 8-2 e ...

11:48 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 11:46 Costantini e compagne torneranno in gara questa sera alle 19:00 ...RISULTATI TERZA GIORNATAFEMMINILE 2022 Italia vs Scozia 10 - 4 Svizzera vs Turchia 10 - 4Curling, Europei maschili 2022: l'Italia travolge la Danimarca 8-2 e vola a punteggio pieno. Niente da fare per i danesi ...Campionati europei: Constantini e compagne sono straripanti e stasera torneranno sul ghiaccio per il confronto con la Lettonia. Il calendario dei due team di casa Italia.