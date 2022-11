Cuneo fiscale | pensioni e stretta sul Reddito | cosa c’è nella manovra oggi in Cdm

Agenzia ANSA

Resiste, per ora, la replica del taglio deldi due punti percentuali per i redditi fino a 35 mila euro , introdotto dal governo Draghi . Che Giorgia Meloni vuole incrementare a tre per ...Con la doppia valenza di avviare la riduzione strutturale dele contributivo che grava sugli stipendi ed allo stesso tempo di dare un sostegno immediato, in una fase caratterizzata da ... Manovra da 32 miliardi, taglio del 3% del cuneo fiscale per i redditi bassi - Politica Con la doppia valenza di avviare la riduzione strutturale del cuneo fiscale e contributivo che grava sugli stipendi ed allo stesso tempo di dare un sostegno immediato, in una fase caratterizzata da ...Impegnati 32 milardi di euro per contrastare il caro bollette, aumentare l'assegno familiare unico, annullare le cartelle esattoriali, ampliare la platea della flat tax e ridurre il cuneo fiscale ...