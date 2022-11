Crozza-Binotto | “Io silurato? La voce è girata | ma come tutte le cose in Ferrari dopo un po’ che gira si ferma”

Il Fatto Quotidiano

Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Mauriziointerpreta il Team ...Mauriziodiventa il Team Principal Ferrari Mattia, nella settima puntata della nuova stagione di Fratelli di, in onda in ... Crozza-Binotto: “Io silurato La voce è girata, ma come tutte le cose in Ferrari dopo un po’ che… Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza diventa ...Maurizio Crozza diventa il Team Principal Ferrari Mattia Binotto – nella settima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – e c ...