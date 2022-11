Covid oggi Sardegna | 311 contagi | bollettino 20 novembre

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 311 i nuovida coronavirus202022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Sono 7 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (come ieri), 82 (-3) in area medica, mentre 7546 sono i casi di isolamento domiciliare (-301). L'articolo proviene da Italia Sera.

Sky Tg24

Sono 311 i nuovi contagi da coronavirus20 novembre 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino- 19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Sono 7 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (come ieri), 82 ( - 3) ...Sardegna, ilsi sgonfia sempre di più: 311 contagi e nessun decesso, ancora giù i ricoveri. In Sardegna si registrano311 ulteriori casi confermati di positività al(di cui 298 diagnosticati con tampone antigenico) . Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2159 tamponi. I pazienti ... Covid, news. Iss: tasso di mortalità 10 volte più alto negli over 80 non vaccinati. LIVE I nuovo contagi a Roma città sono 1.405, 719 nelle province laziali. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,4% ...Sono 1.626 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 9825 test effettuati, per un indice di contagio pari al 16,54%, in calo di un punto percentuale rispetto al dato di ieri (17,49%). Nessun ...