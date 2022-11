Covid in Toscana | morta a Massa Carrara una donna di 85 anni | oggi 20 novembre E 1657 nuovi contagi 450 ricoverati

Sono 1.657 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 novembre in, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registra un altro morto. I nuovi casi, di cui 335 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.322 con test rapido, sono lo 0,1% in più ...PISA - Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati rilevati 197 nuovi casi di- 19. Le positività, accertate tramite tampone, rientrano tra le 1657 emerse innelle ultime 24 ore e conteggiate nell'odierno bollettino sull'andamento dell'epidemia. Dall'ultimo ...Firenze: Sono 1.657 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscan a: 335 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.322 con test rapido. Il numero dei con ...Altri 1.657 nuovi casi e un altro morto per Covid in Toscana nelle 24 ore secondo il consueto aggiornamento quotidiano della Regione. L'ultima vittima è dell'area di Massa Carrara, sale a 11.112 il to ...