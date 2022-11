CorSport – Il Napoli fa gola ai fondi di investimento | ecco il motivo

(Di domenica 20 novembre 2022) Cessione SSCN, ilfaaidi, la società di Aurelio De Laurentiis è sicura, snella e senza debiti con le banche. Chi dovesse un giorno comprare ildovrebbe ‘solo’ mettere i soldi, sbrigare le pratiche burocratiche e poi mettersi alla guida della sua Ferrari. Perché dal punto di vista finanziario ilè una fuoriserie, che ha bisogno di qualche altra ritocco, come ad esempio strutture migliori, ma resta assolutamente di grandissimo fascino e appetibilità. Secondo Corriere dello Sport, questa appetibilità è arrivata al culmine ed ora De Laurentiis pensa di vendere il, con il viaggio negli Usa che è diventato un modo per sondare terreno, sentire voci e magari incontrare persone interessate all’acquisizione della ...

CalcioNapoli24

Scrive Mergemarket che Ilè un modello economico - finanziario, è una società snella, in crescita, che interessa. Ilricorda che De Laurentiis disse di aver rifiutato 900 milioni di ...Ilè un modello economico - finanziario, è una società snella, in crescita, che interessa. Ilricorda che De Laurentiis disse di aver rifiutato 900 milioni di euro. I pretendenti non ... CorSport - Napoli su Mbeumo: due doti hanno colpito lo scouting azzurro Ne scrive Mergermarket bibbia economico-finanziaria. Il viaggio americano per ascoltare potenziali investitori. Adl rifiutò 900 milioni ...L’Argentina siamo noi”, “Mondiali, oggi il via a Doha: senza la Nazionale azzurra il 30% dei lettori dice Messi”, “L’Italia ha scelto: tifa Di Maria, Dybala ...