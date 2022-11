Cora | la bimba di Titanic | la scena tagliata della sua morte e com’è oggi – FOTO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 20 novembre 2022)è un film che può essere facilmente descritto come “romantico”, “straziante” o entrambe le cose. Una famosache tutti ricordano è quella in cui Rose (Kate Winslet) si unisce a Jack (Leonardo DiCaprio) per una festa nella parte inferiorenave, il ragazzo balla con una bambina di sette anni di nome,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.