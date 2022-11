Coppa Davis 2022 | Italia da favorita ad underdog Ora nessuno scommette sugli azzurri | ma…

(Di domenica 20 novembre 2022) Non tutti i mali vengono per nuocere? Chissà…Di sicuro l’del tennis non arriva sotto una buona stella alle Finali dia Malaga (Spagna). Dal 22 al 27 novembre il Palacio de Deportes José María Martín Carpena sarà teatro delle sfide tra le otto squadre che si contenderanno l’Insalatiera. Il 24 novembre, alle 10.00, glidovranno affrontare gli Stati Uniti e saranno privi dei due singolaristi principali, ovvero Jannik Sinner e Matteo Berrettini, costretti a non giocare per problemi fisici. L’indisponibilità del romano è arrivata quest’oggi e, chiaramente, rende particolarmente arduo il percorso della truppa capeggiata da Filippo Volandri. Non ci saranno ulteriori arrivi in Spagna e saranno quindi Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli a tenere alto il vessillo italico. ...

