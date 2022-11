Cop 27 | Approvato documento finale | riscaldamento resti entro 1 | 5°

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Alle prime ore dell'alba, l'assemblea plenaria della Cop27 di Sharm el-Sheikh haildella conferenza, che sancisce l'obiettivo, fissato a Glasgow lo scorso anno, di mantenere ilglobalei 1,5 gradi dai livelli pre-industriali. Negativo il giudizio dell'Ue, che ha bollato come priva di ambizione l'accordo. “Quello che abbiamo davanti non è abbastanza da costituire un passo in avanti per la popolazione del pianeta. Non porta sufficienti sforzi aggiuntivi da parte degli inquinatori maggiori per un incremento e un'accelerazione delle loro emissioni”, ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, chiudendo la conferenza per il clima dell'Onu. Insoddisfatto anche l'Onu: “Dobbiamo ridurre ...