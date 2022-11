Cop 27 | accordo su fondo per danni a paesi vulnerabili | ma no su riduzione di emissioni

(Di domenica 20 novembre 2022) - Il vicepresidente della commissione europea Timmermans: profonda delusione. Guterres segretario generale Onu: pianeta ancora in rianimazione e ilessenziale, ma non una risposta alla crisi ...

- Il vicepresidente della commissione europea Timmermans: profonda delusione. Guterres segretario generale Onu: pianeta ancora in rianimazione e il fondo essenziale, ma non una risposta alla crisi ...Salva la forma, poca la sostanza Il rischio di un fallimento della, di una conferenza che ... aveva annunciato che la Ue era pronta a lasciare il negoziato se non si arrivava ad un...Il vicepresidente della commissione europea Timmermans: profonda delusione. Guterres segretario generale Onu: pianeta ancora in rianimazione e il fondo essenziale, ma non una risposta alla crisi ...Il vertice sul clima COP27 si conclude dopo lunghe trattative alla fine della settimanaRaggiunge l'accordo finale sulla creazione di uno storico fondo ...