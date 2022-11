Contratto scuola | Valditara dovrà cercare 300 milioni per aumentare gli stipendi | nel 2023 attese le nuove risorse promesse ai sindacati

(Di domenica 20 novembre 2022) Adesso viene la parte difficile per Giuseppe: il Ministro dell'Istruzione e del Merito, dopo aver chiuso la prima parte economica delscadutomantenere fede al patto con ie trovare leaggiuntive per arrivare alla soglia di circa 120 euro di aumentoale. Ma non sarà facile: la legge di bilancio, come più volte spiegato, non prevede grosse manovre per la. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...dalavvenuta prematuramente il 5 giugno 2021 rispetto alla data del primo, ...per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella...Per quanto riguarda la, non si sa quasi nulla anche se, stando semplicemente alle "promesse" ... Il ministro Valditara, per esempio, proprio nelle ore in cui si firmava ilnazionale, ... Rinnovo contratto e aumenti stipendio docenti e ATA: 100 milioni di euro in più. DECRETO in Gazzetta Ufficiale Il Mondiale può offrire interessanti spunti. Tra i convocati della Spagna c'è un mediano in grande ascesa che potrebbe stuzzicare ...Quando arrivano gli stipendi degli insegnanti Ecco le date dei prossimi pagamenti, compresi gli arretrati previsti dal rinnovo del contratto.